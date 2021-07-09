"Талибан" дал гарантии Москве

"Талибан" не намерен узурпировать власть в Афганистане и не представляет угрозы для России и её союзников. В этом Москву заверили представители движения на переговорах в российской столице.

Члены делегации отметили, что талибы якобы контролируют большую часть афганской территории, за исключением Кабула и близлежащих уездов.

Шахабуддин Делавар, глава делегации талибов:

"85% территории Афганистана перешло под управление исламского эмирата. <...> Мы не стремимся к полной узурпации власти. Мы хотим, чтобы все граждане были задействованы в управлении страной вместе с нами, в соответствии с имеющимися знаниями и способностями".

Москва выразила обеспокоенность нарастанием напряжённости на южных рубежах своего союзника по ОДКБ. Стало известно, что талибы взяли под контроль примерно 2/3 границы с Таджикистаном. Её в результате боестолкновений перешли свыше тысячи афганских военнослужащих. Душанбе направил в пограничные районы 20 тысяч резервистов.

Сергей Лавров, глава МИД России:

"Пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы поддержали на словах, был начат как можно скорее. <...> Происходящее на территории Афганистана нас беспокоит исключительно с точки зрения возможного перелива неприятностией на территорию наших союзников".

В российском МИДе подтвердили, что боевики дали обязательство не нарушать границ центральноазиатских государств, пообещали бороться с ИГИЛ и накротрафиком.

Талибы активизировали наступление в Афганистане после того, как США и их союзники по НАТО начали вывод войск. Он завершён на 90%.