Врач из Новосибирска чипировал себя для удобства жизни
Ловкость рук и никакого мошенничества.
43-летнему акушеру-гинекологу из Новосибирска Александру Волчеку больше не нужен электронный пропуск на работу, ключ от домофона или кредитная карта - ведь теперь открыть дверь или оплатить покупку он может одним прикосновением руки.
Несколько лет назад он решил ввести под кожу чип, дающий доступ к подъемникам горнолыжного курорта. Теперь в его руках их 5. Средний размер чипа - 2х12мм. Внешне их наличие под кожей незаметно, разглядеть их можно только на рентгене.
Сложностей, говорит Александр, с чипами нет, наоборот, сплошные удобства. Перед вживлением врач достает нужный ему чип, с помощью специальных программ на компьютере прописывает его функцию. Вводит под кожу он их тоже сам - при помощи большого шприца с толстым инжектором.
У новосибирца появились единомышленники среди друзей и знакомых, одним из первых была его жена, которая часто теряла электронные ключи, как и сам Александр.