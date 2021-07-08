Врач из Новосибирска чипировал себя для удобства жизни

Ловкость рук и никакого мошенничества.

43-летнему акушеру-гинекологу из Новосибирска Александру Волчеку больше не нужен электронный пропуск на работу, ключ от домофона или кредитная карта - ведь теперь открыть дверь или оплатить покупку он может одним прикосновением руки.

Чипы можно увидеть только на рентгене скриншот видео AP

Несколько лет назад он решил ввести под кожу чип, дающий доступ к подъемникам горнолыжного курорта. Теперь в его руках их 5. Средний размер чипа - 2х12мм. Внешне их наличие под кожей незаметно, разглядеть их можно только на рентгене.

У меня в руках пять чипов. Три на левой руке, два - на правой, один из них - в среднем пальце правой руки. Рабочий пропуск, основной, который используется, находится в среднем пальце - его удобно прикладывать. Данные визиток хранятся на левом запястье, на правом запястье есть чип для экспериментов с транспортными системами Александр Волчек акушер-гинеколог

Средний размер чипа 2х12мм скриншот видео AP

Сложностей, говорит Александр, с чипами нет, наоборот, сплошные удобства. Перед вживлением врач достает нужный ему чип, с помощью специальных программ на компьютере прописывает его функцию. Вводит под кожу он их тоже сам - при помощи большого шприца с толстым инжектором.

У новосибирца появились единомышленники среди друзей и знакомых, одним из первых была его жена, которая часто теряла электронные ключи, как и сам Александр.