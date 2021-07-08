Полуфинал Евро-2020: послематчевые разбирательства

Евро-2020. Полуфинал. 2:1. Радости английских болельщиков нет предела. Настоящий праздник им подарила сборная страны, одолев Данию. И его, кажется, не омрачают ни споры вокруг пенальти в ворота скандинавов, ни разбирательства, начатые УЕФА.

Ведь наконец-то англичане в финале - впервые в истории.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

"Безусловно, я считаю, что Гарет Саутгейт проделал абсолютно невероятную работу. И что самое замечательное - то, как он меняет составы, выстраивает комбинации, пробует разные варианты в зависимости от хода игры. Так что желаю удачи команде в воскресенье".

В четверг УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Англии по итогам полуфинала. Расследуют инцидент с 11-метровым, назначенным в овертайме в ворота датчан.

Их голкипера во время пенальти пытались ослепить болельщики,светя ему в глаза лазерной указкой.

В итоге Каспер Шмейхель отразил удар, но на добивании сыграл Харри Кейн. И это был решающий гол для "Трёх львов"

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии: "Я правда не видел, что там произошло. Многие задавали мне этот вопрос. Я думаю, что по статистике, по количеству сейвов Каспер Шмейхель показал невероятную игру в воротах. Но у нас было больше шансов, мы создали больше моментов. Так что, я считаю, мы имеем тот итог матча, который заслужили".

Также УЕФА проведёт разбирательство по поводу поведения болельщиков во время исполнения гимна Дании и использования пиротехники на трибунах.

Финальный матч первенства Англия:Италия пройдёт в воскресенье.