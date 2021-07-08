Deliveroo "зарабатывает" на пандемии

Во времена локдаунов и ковидных ограничений на подъёме - сервисы по доставке еды и продуктов питания.

В британском Deliveroo объявили о росте числа заказов во втором квартале на 88%.

По подсчётам, валовой объём операций компании (GTV) за текущий год по сравнению с 2020-м увеличится не на 40%, как прогнозировали ранее, а на 50-60%.

После публикации отчётности в четверг, акции Deliveroo на лондонской бирже выросли на 4,5%.

Компания существует с 2013 года. Она связывает свыше 115 тысяч предприятий общепита с клиентами в более чем 10 странах. Особой популярностью сервис пользуется у британцев и ирландцев.

Рост спроса в последние несколько месяцев отмечают не только Deliveroo, но его конкуренты, например Just Eat или Uber Eats.

Это временно - уверены аналитики: с ослаблением ограничений люди постепенно возвращаются в рестораны и магазины.