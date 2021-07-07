Путина в Каннах причислили к гангстерам

Американский кинорежиссер, продюсер, сценарист и актер Спайк Ли, возглавляющий в этом году жюри Каннского кинофестиваля оправдал надежды его организаторов и смог по-настоящему удивить публику на нынешнем собрании мировой киноэлиты не только своим внешним видом.

На пресс-конференции в день открытия кинофорума Ли, ставший первым темнокожим председателем фестиваля ответил на вопросы, касающиеся как кино так и политики. Режиссер высказался о расизме и полицейском насилии в США, а также нелестно отозвался о президентах США, Бразилии и России.

"Этим миром управляют гангстеры: агент "Орандж" (Дональд Трамп), парень из Бразилии (президент Жаир Болсонару) и Путин. Они гангстеры, и они будут делать то, что захотят. У них нет ни морали, ни совести. Мы должны выступать против таких гангстеров", - так ответил Ли на вопрос грузинского журналиста о давлении России на Грузию.

По словам организаторов Каннского кинофестиваля, выбор первого темнокожего председателя жюри — не политическое решение, а "послание универсальности". Спайк Ли считается одним из основоположников афроамериканского кино. За свою карьеру он был удостоен множества наград, среди которых премия "Оскар" и BAFTA за лучший адаптированный сценарий, две премии "Эмми" и Гран-при Каннского кинофестиваля.