Экономический прогноз для ЕС стал оптимистичнее

Экономика Евросоюза будет расти самыми быстрыми за последние десятилетия темпами. Так считает Брюссель, который повысил свои прогнозы благодаря улучшению ситуации в здравоохранении и ослаблению мер по сдерживанию коронавируса. В целом по ЕС и в еврозоне в текущем году ожидается рост ВВП на 4,8% и на 4,5% в 2022 году.

Но распределяться это ускорение будет неравномерно. Такие страны, как Италия, достигнут уровня ВВП до пандемии только к 2023 году, а такие, как Польша, превзойдут его уже в 2021 году.

Еврокомиссар по экономике объясняет, что Фонд восстановления и устойчивости и связанные с ним планы призваны обеспечить развитие всех:

«Риск увеличения расхождений между странами-членами остаётся, мы не можем этого исключить, - сказал Паоло Джентилони. - Но одной из основных целей общих европейских усилий является управление этим риском и уменьшение расхождений».

Особенно сильно пострадали страны Южной Европы. Она рассчитывают поднять своё хозяйство за счёт притока отдыхающих. Однако помешать путешествиям может появление новых штаммов. Не попадут ли отпуска этим летом?

«Я не вижу риска того, что распространение такой инфекций существенно повлияет на туристический сезон, – продолжал еврокомиссар. - Отличие от прошлого года обеспечивают вакцины. В этом разница. Нам нужно добиваться того, чтобы эта разница становилась всё сильнее каждую неделю, каждый месяц. Это позволит избежать риска повторения того, что произошло в прошлом году ».

Хотя бы одну прививку получило более 62% взрослого населения ЕС. Брюссель надеется, что к концу года будет достигнут высокий уровень иммунитета, и болезнь не сможет помешать экономическому взлёту.