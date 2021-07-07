Большая часть Европарламента осуждает принятие в Венгрии закона, который они считают направленным против геев и лесбиянок. Первоначально документ предусматривал защиту детей от педофилии, но затем в него был добавлен запрет на демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений несовершеннолетним. Депутаты призвали в Страсбурге начать против Будапешта дисциплинарную процедуру, предусмотренную статьёй 7 Союзного договора.

Либерал из Нидерландов подшутила над венгерским премьер-министром:

«Мы можем поздравить премьера Виктора Орбана с победой на чемпионате Европы по самому гомофобному закону на континенте, - сказала Софи ин 'т Вельд. – Главы наших правительств, наконец, должны выбрать, на какой стороне истории они хотят быть, и проголосовать за 7-ю статью».

Пр мнению социалиста из Люксембурга, венгерские власти муссируют гендерные вопросы, чтобы отвлечь внимание избирателей от проблем своей страны и скрыть свои нечистые дела:

«В следующем году в Венгрии состоятся выборы, и разговорами о гомосексуализме там пытаются прикрыть, коррупцию, - сказал Макр Ангел. – На это указывают доклад группы государств Совета Европы и свидетельствуют расследования бюро по борьбе с мошенническом OLAF. Венгерское руководство пытается подбрасывать своему обществу фальшивые темы и расколоть его. На предыдущих выборах Орбан ополчился на мигрантов, а теперь он нашёл другую уязвимую группу людей – ЛГБТИ".

Но депутат Европарламента от правящей партии Венгрии "Фидеш" назвал приняnие закона внутренним делом и мерой, призванной защитить семьи и традиционные устои:

«Мы видим тенденцию в Западной Европе и Америке, где всякие гражданские активисты проводят в детских садах и школах занятия по вопросам сексуальности, гомосексуализма, смены пола, приема гормональных препаратов и тому подобного, - сказало Балаш Хигвеи. - Мы считаем, что это неправильно».

Европарламент призывает возбудить против Венгрии судебный иск и приостановить её финансирование, если закон не будет отменен. Поскольку 5 фракций поддерживают резолюцию такого содержания, она, скорее всего, легко пройдет голосование в четверг.