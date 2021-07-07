Баланс между защитой прав ребёнка и частной жизни

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон повторяет слова детей, ставших жертвами сексуальных злоупотреблений в интернете:

«Это разрушит мою жизнь. Я хочу умереть. Я уже пыталась покончить с собой. Пожалуйста, не начинай снова».

В конце 2020 года Евросоюз усилил правила конфиденциальности, стал больше пресекать вмешательства в частную жизнь пользователей. В результате, чтобы избежать наказаний, интернет-компании прекратили добровольно сообщать властям о появлении материалов о том, например, как несовершеннолетних склоняют к непристойным действиям.

Но на этой неделе депутаты Европарламента проголосовали за принятие временных правил, которые помогут провайдерам сетевых услуг и дальше извещать о случаях сексуального насилия над детьми в интернете. Компании будут по-прежнему делать это по своей инициативе, но теперь они могут анализировать подозрительные изображения и тексты с помощью более совершенных компьютерных программ. Христианский демократ из Испании Хавьер Зарзалехос допускает применение искусственного интеллекта:

«Такие технологии могут быть использованы для обнаружения не только уже известного рода материалов о сексуальном насилии над детьми, но и более изощрённого приставания. Для этого нужно сканировать написанное и выявлять скрытый смысл. В этом мы шагнули далеко вперёд».

Новые правила не будут применяться к некоторым видам контента, в частности к размещённым с соцсетях звукозаписям. Шведский еврокомиссар уверяет, что вводимые меры гарантируют защиту личных данных:

"Данные, обработанные для обнаружения сексуального насилия над детьми в Интернете, ограничены в объёмах и хранятся не дольше, чем это необходимо. Обработка должна осуществляться под контролем человека, так же, как и использование её результатов. Эти меры безопасности должны дать ответ на вопросы, вызывающие обеспокоенность парламента. Кроме того, компаниям необходимо будет консультироваться с национальными органами по защите данных, если эти компании выявляют совращение малолетних или используют новые технологии для обнаружения материалов ».

За период после начала пандемии и самоизоляции эта проблема значительно обострилась. Глава организации «Пропавшие дети Европы" бельгийка Агье Левен признаёт, что очень трудно найти баланс между защитой прав ребёнка и защитой частной жизни:

«Нужно уважать и то, и другое. Мы, как организации по защите прав детей, сожалеем о том, что это заняло так долго. За это время с нами перестали сотрудничать некоторые компании. На последние шесть месяцев дети оказались незащищёнными. Сексуальное злоупотребление перестало быть видимым. А подобное рода насилие над детьми оказывает воздействие на всю их дальнейшую жизнь. Даже один такой ребенок - это слишком много ».

Новые правила защит детей будут применяться самое большее три года. Брюссель намеревается предложить в конце этого года заменить их на постоянные меры. Еврокомиссар Юханссон уже сообщила в предварительном порядке, что интернет-провайдеров обяжут обнаруживать всё нелегальное и сообщать об этом в правоохранительные органы.