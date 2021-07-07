Лидер инуитов - генерал-губернатор Канады

Генерел-губернатором Канады впервые стал представитель коренных народов региона - лидер инуитов Мэри Саймон. Об этом сооющил премьер-министр Джастин Трюдо.

Генерал-губернатор считается представителем британскоого монарха в Канаде, которая входит в состав Содружества. Генерал-губернатора назначает монарх, советуясь с канадским премьер-министром.

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады:

"Я могу объявить, что по моей рекомендации Её Величество Королева Елизавета II одобрила назначение г-жи Мэри Саймон 30-м генерал-губернатором Канады".

Мэри Саймон член Королевского канадского географического общества была послом Канады в Дании и сыграла ведущую роль в создании Арктического совета. Она кавалер Ордена Канады, Золотого ордена Канадского географического общества и Северной награды генерал-губернатора. Внесена в Международный женский зал славы.

"Я могу с уверенностью заявить, что моё назначение является историческим, вдохновляющим моментом для Канады и важным шагом вперёд на долгом пути к примирению",- сказала Саймон.

Её назаначение имело место после сканада, связанного с выявлением фактов о жестоком обращениии с канадскими коренными народами впрошлшлом. Сотни безымянных дестких могил были найдены на территории бывших школ-интернатов по всей Канаде - учреждений, в которых из поколения в поколение насильно переселяли детей коренных народов с целью их ассимиляции и интеграции.