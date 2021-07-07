Афганистан: талибы атакуют Калайи-Нау

Боевики радикального движения "Талибан", захватившие ряд северных регионов Афганистана, активно продвигаются на запад. С утра среды они пытаются взять под контроль крупный город Калайи-Нау - административный центр провинции Багдис.

В Интернете циркулирует видео, подлинность которого не подтверждена. На кадрах видно, как талибы въезжают в город на мотоциклах. Ряд источников сообщает о том, что они ворвались в местную тюрьму и освободили заключённых.

Как заявили власти, Калайи-Нау атакован с нескольких сторон. Идут уличные бои.

Талибан начал наступление по всем фронтам после того, как американский президент Джо Байден заявил об окончании операции в Афганистане, которая продолжалась 20 лет. Несколько дней назад американские силы покинули свою крупнейшую базу - аэродром Баграм. На сегодня, США уже ввели из страны более 90% военного контингента.

Мирные переговоры между талибами и афганским правительством пока не принесли результатов.