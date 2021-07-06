Британия: закон "О гражданстве и границах"

Парламент Великобритании рассмотрит законопроект о так называемом "офшорном размещении" просителей убежища на острове Вознесения. Это одна из британских заморских территорий, находящаяся в южной части Атлантического океана. Там планируют создать центр для мигрантов, ожидающих решения о предоставлении им статуса беженцев.

Также Министр внутренних дел королевства Прити Патель анонсировала введение уголовной ответственности за сознательный въезд в страну без необходимых документов. Если закон будет принят, наказание нелегалам увеличат с шести месяцев тюрьмы до четырёх лет. По словам главы МВД, лица, занимающиеся нелегальной перевозкой мигрантов, могут быть отправлены за решетку пожизненно.

Как заявили в ведомстве, законопроект "О гражданстве и границах" содержит самые радикальные меры по борьбе с нелегальной миграцией за последние десятилетия.

Критики утверждают, что это идёт вразрез с принципами гуманизма и приведет к дискриминации беженцев.

За прошлый год британского побережья, переплыв Ла Манш, достигли почти 8,5 тысяч человек, а за последние полгода - 6 тысяч нелегалов.