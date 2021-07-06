В России зарегистрирован новый максимум смертей от COVID-19

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 737 против 654 днем ранее, это максимум за пандемию. Всего от инфекции умерли 139 316 пациентов, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,46%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 378, до 5 658 672.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,41%.

В частности, за сутки было выявлено 2 536 случаев заражения в Московской области, 1 869 - в Санкт-Петербурге, 454 - в Нижегородской области, 370 в Воронежской области, 347 - в Красноярском крае. В настоящее время в России болеют 417 504 человека.

В то же время число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 411, это максимальное значение с 19 февраля. Всего уже выздоровели 5 101 852 человека.