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Россия

На бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых завели новое дело

 Ольга Кепински
Никита Белых на заседании суда. 2018 год
Никита Белых на заседании суда. 2018 год   -   Авторское право  KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP or licensors
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении ранее осужденного за взятку бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых.

"Следственными органами СУ СК по Кировской области по материалам УФСБ по Кировской области в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации")", - сообщили в СК.

Накануне Белых этапировали из Рязанской колонии в Киров, где допросили как свидетеля по делу о превышении должностных полномочий. Тогда же адвокат бывшего губернатора опроверг возбуждение нового дела в его отношении.

По версии следствия, в 2015 году Никита Белых, исполняя обязанности губернатора, из личной заинтересованности обеспечил совершение крупной сделки - заключения договора займа АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" с одной из компаний региона на сумму 320 млн рублей. Согласно договору, денежные средства с уплатой процентов должны были быть возвращены до ноября 2016 года. В дальнейшем Белых во время рабочих совещаний давал поручения о распределении данных денежных средств на нужды иных юридических лиц, не связанных с уставными целями деятельности АО "КРИК", с целью кратковременного улучшения их финансового положения. "Суммы задолженности не были возвращены в АО "КРИК". В последующем решением Арбитражного суда Кировской области в пользу АО "КРИК" с правительства Кировской области были взысканы денежные средства в сумме более 202 млн рублей", - сообщили в СК.

Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов с поличным при передаче части взятки. 28 июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия. Пресненский суд Москвы 1 февраля 2018 года признал его виновным в получении взятки и приговорил к 8 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере более 48 млн рублей. При этом суд оправдал Белых по второму эпизоду получения взятки за недостаточностью доказательств, а также исключил из дела квалифицирующий признак "вымогательство взятки". Вину он не признал.