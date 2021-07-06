Суд назначил экс-главе ОАО "Белгазпромбанк" Бабарико наказание в виде 14 лет лишения свободы - БелТА.

"Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима ", - сообщает во вторник агентство БелТА. Как было заявлено в суде, с Бабарико будет взыскан штраф, он также лишен права занимать должности, связанные "с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок пять лет".

Ранее представитель гособвинения на судебном процессе по делу Белгазпромбанка попросил Верховный суд Белоруссии назначить Виктору Бабарико наказание в виде 15 лет лишения свободы. Прокурор в ходе судебных прений заявил, что проведенное следствие позволяет прийти к выводу о виновности всех обвиняемых.

Дело Белгазпромбанка

Бабарико, который 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, баллотировался на пост президента Белоруссии летом 2020 года. Комитет государственного контроля республики 11 июня прошлого года после обыска в кредитной организации возбудил уголовное дело по статьям "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", "Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере". Бабарико заявлял, что ситуация, сложившаяся вокруг организации, носит заказной политический характер. Позже Бабарико задержали по подозрению в организации противоправной деятельности в банке. Вместе с ним в СИЗО КГБ был доставлен и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб. Всего по делу Белгазпромбанка арестовано около 30 человек.

Суд по делу бывшего руководства Белгазпромбанка начался в феврале этого года. В процессе Бабарико вину не признал, назвав выдвинутые обвинения необоснованными и политически мотивированными. Ему инкриминированы получение взятки в особо крупном размере, а также легализация средств в особо крупном размере.

Остальные семь фигурантов дела свою вину признали полностью. Шести бывшим заместителям председателя правления банка предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере. По делу также проходит совладелец и руководитель ООО "Активлизинг". Шесть из восьми обвиняемых на стадии следствия заключили досудебные соглашения.