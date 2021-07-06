Свобода и несвобода прессы в Словении

Словения стала на полгода страной-председателем Евросоюза. Но у Брюсселя большую тревогу вызывает политика Любляны в сфере средств массовой информации, которая может распространится на другие столицы, прежде всего, восточноевропейские. В Интервью Euronews журналисты сетовали на ограничение свободы прессы, давление со стороны властей и ухудшение условий работы.

С начала года лишилось государственного финансирования влиятельное Словенское агентство печати. Его сотрудник Михаил Шуштаршич опасается цензуры и увольнений:

«Скажем, 10% наших коллег уже покинули агентство из-за этой нестабильной ситуации. А мы остались здесь, чтобы бороться за наше право на автономию и стать независимыми. Так проходит месяц за месяцем, а мы не знаем, сможем ли мы работать или нет ».

Премьер-министр Янез Янша подвергает в соцсетях личным нападкам журналистов, которые считают, что он пытается опорочить их профессию. Шуштаршич продолжает:

«Янша издевается над людьми в Twitter; всеми своими оскорбительными постами он пытается заставить нас замолчать, чтобы у нас не хватало смелости говорить правду о событиях в Словении и в мире ».

Национальная коалиция средств массовой информации и правозащитных организаций заявили в докладе, что положение в сфере свободы прессы ухудшалось за все периоды правления нынешнего премьера, особенно после его возвращения к власти в марте 2020 года.

в обращении со СМИ в своей стране Янез Янша идёт по стопам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Так считает Роберт Мохорич, сотрудник Radio Student. Это - крупнейшая и старейшая независимая радиостанция в Европе, которая обращается в осоновном к молодёжи.

«Я думаю, что Янша ускоренным темпом проводят в медиа-ландшафте Словении "орбанизацию". Лишаются поддержки редакции и студии, которые критикуют работу правительства каким бы то ни было образом».

Непокорные СМИ могут лишиться не только будущих, но и прежних субсидий. Правительство Словении заявило Euronews, что оно «вправе на законных основаниях потребовать от Словенского агентства печати возврата уже переведённых сумм, если агентство не предоставит документы о своих финансовых операциях, необходимые правительству для отчетности. Директор Словенского агентства печати отказался передать необходимую документацию, поэтому правительственное управление связи просто выполнило это положение контракта ».

Словенское агентство печати отрицает, что оно отказалось передать правительству требуемые документы.

Этот спор может затруднить для Словении обмен информаций с другими странами Евросоюза, хотя его руководство зачастило в Любляну.