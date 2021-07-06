Евросоюз критикует своего председателя Словению, а она - его

Европарламент подверг резкой критике премьер-министра Словении. Янез Янша пришёл во вторник на сессию в Страсбурге, чтобы представить политическую программу председательства своей страны в Евросоюзе. Но глава Еврокомиссии и многие депутаты указали на то, чего не хватает самой Словении: а именно, верховенство права и свободы прессы.

Либерала из Нидерландов встревожили сообщения о гонениях, которым подвергаются в Словении независимые от властей общественные деятели и гражданские активисты:

«Пожалуйста, прекратите притеснять журналистов и судей, - сказал Малик Азмани Янезу Янше. - Прекратите раздавать своим политическим друзьям посты в полиции. Начните назначать прокуратура».

Словения пока не назначила своего представителя в Европейской государственной прокуратуре, которая приступила к расследованию дел о разбазаривании средств из фондов ЕС. Некоторые евродепутаты призывают прекратить дальнейшее финансирование Любляны, пока она не докажет свою непричастность к серьёзной коррупции.

«Еврокомиссия уже утвердила деньги на восстановление после пандемии, но по-моему, такое решение ещё должны одобрить главы государств и правительств, - продолжал голландский либерал. - Нельзя без дебатов в Совете ЕС и тщательных проверок выделять деньги странамам-членам, которые отказываются сотрудничать в ведомством Европейского прокурора".

В ответ Янша пообещал, что представитель в прокурору будет назначен осенью. Вместе с тем словенский премьер раскритиковал двойные стандарты, которые, по его мнению, действуют в ЕС, где ряд других стран тоже не участвуют в работе новой прокуратуры.

«Формирование этого механизма ещё не завершено. Мы хотим, чтобы к нему присоединились наши коллеги из Дании, Ирландии, Швеции, Польши и Венгрии, - сказал Янша. - Иначе он не будет вызывать большого доверия».

Тем временем, поддержку позиции большинства в Европарламенте выразили у его стен оппоненты правительства Словении и профсоюзные активисты. Эта страна, которая будет вести за собой весть Союз на протяжении шести месяцев, и так находится в центре всеобщего внимания.