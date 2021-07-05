В России борются с поддельными прививочными сертификатами

В России, на фоне всплеска коронавирусной инфекции, процветает рынок поддельных сертификатов о сделанной прививке. Многие не хотят вакцинироваться. А поскольку в ряде регионов без QR-кода практически никуда, люди ищут обходные пути. Почему?

Андрей Верников, аналитик: "К сожалению, люди не всегда ассоциируют себя с государством, для них государство иногда это враг. Поэтому в данный момент, исходя из того, что происходит в социальных сетях, мы видим реакцию на введение ( QR-кода) Она очень негативная".

Многие пересматривают отношение к прививке. Но есть те, кто категорически отказываются вакцинироваться:

"Мы не делали прививку и QR-кода у нас нет. И мы вообще считаем, что это бред полный".

"Людей поставили перед выбором: либо вы вакцинируетесь и получаете QR-коды, либо вы просто сидите дома и погибаете от того, что нет денег, нет еды и тому подобное".

В России от коронавируса вакцинировано 12% населения. Власти настоятельно рекомендуют сделать прививку. А тем, кто изготавливают, продают и покупают фальшивые справки об иммунизации напоминают, что это деяние уголовно наказуемо.