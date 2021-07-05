Умерла знаменитая итальянская певица Рафаэлла Карра

Знаменитая итальянская певица, актриса, танцовщица и телеведущая Рафаэлла Карра скончалась на 79-м году жизни после продолжительной болезни.

Она родилась в Болонье. В 1960 году окончила Экспериментальный центр кинематографии в Риме. Актриса снялась во многих фильмах среди которых "Долгая ночь сорок третьего года", "Товарищи", "Челестина". Сотрудничала с Фрэнком Синатрой и Марчелло Мастроянни.

Карра, настоящее полное имя которой Рафаэлла Мария Роберта Пеллони, называли королевой итальянского телевидения и иконой итальянской музыки. Расцвет популярности певицы пришелся на 1970-1980-е годы. Наибольшую известность ей принесла песня A far l'amore comincia tu, вошедшая в хит-парады многих стран.

После успеха в Италии певица в начале 70-х годов переехала в Испанию, где работала на телевидении и выпускала записи на испанском языке. Много и успешно гастролировала и выступала с собственным шоу в Европе и странах Латинской Америки. Была популярна и в СССР.

В 2013-2016 годах в качестве наставника Карра участвовала в итальянском аналоге музыкального шоу "Голос", а также была ведущей конкурса "Евровидение" в Италии, писала детские книги, выпустила десятки музыкальных альбомов.

В составленном СМИ в 2012 году рейтинге самых известных блондинок-итальянок заняла первое место. Осенью 2020 года британская газета The Guardian назвала Рафаэллу Карра европейским секс-символом и "культурной иконой, которая научила Европу радостям секса".