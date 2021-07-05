Евро-2020: Испания и Италия готовятся к бою

Сборная Италии по футболу прибыла в Лондон, где во вторник ей предстоит борьба за выход в финал Чемпионата Европы в матче с командой Испании. Встреча состоится на стадионе "Уэмбли".

В британской столице спортсменов, прибывших из Флоренции, приветствовали болельщики и представители СМИ. В ходе пресс-конференции итальянский защитник Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от поединка.

Леонардо Бонуччи: "Помимо того, какую богатую историю имеет сборная Испании, на протяжении всего этого турнира команда играет все лучше и постоянно совершенствуется. Поэтому мы должны продемонстрировать противнику свое уважение. И у Италии, и у Испании особый подход к матчам, свой стиль игры. Мы должны очень бдительно следить за тем, как они перемещают мяч по полю, и хорошо защищаться на каждой из позиций всей командой".

Испанская сборная перед вылетом в Лондон провела тренировку в Лас-Росас-де-Мадрид. Из нынешних полуфиналистов "Красная фурия" - самая титулованная команда чемпионатов Европы. Этот турнир испанцы выигрывали трижды - в 1964 году, 2008 и 2012-м.

Вторй полуфинальный матч Евро-2020 "Уэмбли" примет 7 июля. На поле выйдут команды Англии и Дании. Финал турнира состоится 11 июля. В английском оргкомитете чемпионата рассчитывают, что оставшиеся игры турнира в Лондоне посетят около 180 тысяч зрителей.