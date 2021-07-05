Политики правого фланга сколачивают альянс

Ультраправые и праворадикальные силы европейской политики шагнули навстречу друг другу. 15 таких партий из 14 стран-членов ЕС вместе призвали к созданию свободного союза сильных и суверенных государств - вместо федерации. Меморандум об этом был опубликовап в пятницу. Его поддержал фламанский националист из Бельгии Герольф Анненманс:

_ «Мы думаем, что европейское сотрудничество может быть полезным, а в некоторых случаях и необходимым, но только между независимыми нациями, которые свободно взаимодействуют друг с другом. Это не то, чем стал Европейский Союз, где в судебную систему включена система суровых наказаний, где некоторые государства возвышаются над другими. Мы не хотим такого европейского сотрудничества. Мы хотим альтернативы. Наши страны заслуживают лучшего союза ». _

Основными партиями, стоящими за этим заявлением, являются: правящая в Польше «Право и справедливость», «Фидес» венгерского премьера Виктора Орбана, "Национальное объединение" француженки Марин Ле Пен. Италию в этой инициативе представляют «Лига» Маттео Сальвини и Джорджия Мелони с партией "Братья Италии". Однако отсутствует в списке «Альтернатива для Германии». Бельгийский крайне правый предполагает, что в Европарламенте образуется новая политическая фракция, хотя и не сразу:

«Ну, конечно, это могло быть целью, но сейчас это не стоит в повестке дня, это не самое срочное дело. В первую же очередь нужно поднять на Конференции о будущем Европы вопросы о дизайне европейского сотрудничества. Вот почему мы должны объединить наши усилия. А фракция - это на потом. И это будет сложно».

Новая крупная фракция пока не может появиться, поскольку количество депутатов не изменится до следующих европейских выборов. Брюссельский эксперт Дору Франтеску считает, что праворадикалы и ультраправые пока не сделали заявки на власть:

"Это важный сигнал, который показывает, что по всему континенту наблюдается концентрация недовольства определенной политикой Европейского союза. Да, среди этих партий правого фланга часто нет единства мнений, но согласны они в вопросах культуры, идентичности, они недовольны тем, как политика ЕС влияет на семейные ценности, на национально-этнический состав их стран. С другой стороны, мы не должны переоценивать важность этого шага, потому что с практической точки зрения это не слишком меняет баланс сил в текущей европейской политике ».

До сих пор крайне правым и националистическим силам в Европе мешало объединиться то, что они против тесного союза своих стран, против против чужих традиций и новых общественных ценностей. Они слишком часто нападали друг на друга и расходились.