Разрушительный тропический шторм "Эльза"

Тропический шторм "Эльза", сформировавшийся в Атлантическом океане, обрушился на южное побережье Гаити и Доминиканской Республики, затронув до этого острова в Карибском море. Максимальная скорость ветра составляет 120 км/ч.

Жертвами удара стихи в регионе стали по меньше мере три человека: в Доминиканской республике погибли 15-летний подросток и 75-летняя женщина, еще одна смерть зарегистрирована в островном государстве Сент-Люсия. На Барбадосе повреждены около тысячи домов, десятки жилищ разрушены полностью.

"Эльза" — самый ранний тропический шторм, образовавшийся в Атлантике за всю историю наблюдений, и на своем пути может стать причиной оползней. По прогнозам синоптиков, после прохождения по Кубе, шторм приблизится к американскому побережью во Флориде. В 15 округах штата введен режим чрезвычайной ситуации.

Власти опасаются, что "Эльза" принесет с собой мощные ливни и сильные порыва ветра в город Серфсайд, где до сих продолжается разбор завалов на месте рухнувшего многоэтажного дома.