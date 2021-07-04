"Тур де Франс": австралиец О` `Коннор выиграл 9-й этап

Австралиец Бен О'Коннор из команды Citroen выиграл девятый этап престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс", но "желтую майку" сохранил словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates Старт горному этапу был дан в воскресенье в савойском городке Клюз. Финишировали гонщики в местечке Тинь.

О'Коннор преодолел дистанцию почти в 145 километров за 4 часа 26 минут 43 секунды, опередив своих ближайших преследователей на пять минут и более. Второе место занял итальянец Маттиа Каттанео из команды Deceuninck - Quick Step, третье время показал итальянец Сонни Кольбрелли из Bahrain Victorious.

Лидером в общем зачете остался Тадей Погачар, прошлогодний победитель "Тур де Франс". Вторым идет О'Коннор, третьим - колумбиец Ригоберто Уран из команды EF Education-Nippo. Десятый этап протяженностью 191 километр между Альбервилем и Валансом пройдет 6 июля.