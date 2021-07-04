800 продуктовых магазинов закрылись из-за кибератаки

В Швеции масштабная кибератака затронула деятельность продуктовых магазинов, аптек и бензоколонок.

Эксперты полагают, что главной целью хакеров был, прежде всего, американский разработчик программного обеспечения Kaseya, который, в свою очередь, связан со шведской компанией Visma Esscom, поставляющей программы для кассовых аппаратов.

Из-за сбоя в работе оборудования торговая сеть Coop была вынуждена закрыть около 800 своих точек, на которые приходится 20% оборота продовольствия страны. Не пострадали от хакерской атаки магазины компании в провинции Вермланд, где для кассовых аппаратов используется обеспечение от другого производителя. Сетевая аптека Hjärtat и бензозаправочная сеть St1 пострадали в меньшей степени.

Эмма Кнапп, официальный представитель торговой сети Coop, говорит: "Это чрезвычайная ситуация, такого происходить не должно. Нам нужно тщательным образом разобраться с тем, как вести себя в таком случае в будущем".

В США ФБР проводит расследование в связи с кибератакой с применением вируса-вымогателя, которой в пятницу подверглась компания Kaseya.

По данным специалистов в сфере обеспечения кибербезопасности, в целом это нападение затронуло уже более тысячи компаний в 17 странах.

В прошлом году хакерам, использующим вирусы-вымогатели, удалось заполучить в общей сложности 18 миллиардов долларов.