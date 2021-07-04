Прайд в Мадриде в измененном формате

В Мадриде сотни людей приняли участие в параде равенства. Из-за пандемии коронавируса один из крупнейших и самых популярных прайдов в Европе прошел в условиях санитарных ограничений. В обычное время на этот парад приезжают до двух миллионов человек.

А этом году организаторы изменили формат — шествие состоялось без привычных сцен и передвижных платформ.

"На этот раз на параде нет платформ, но это неважно, самое главное — можно праздновать, чтобы люди понимали, что ничего плохо не происходит и мы никому не причиняем вреда", — говорит участник шествия.

Неделя прайда в Мадриде проходит на фоне приближающего парламентского голосования по законопроекту, разрешающему смену пола с 14 лет без медицинских показаний и обязательной гормональной терапии. Правительство одобрило первый проект закона, против принятия которого выступают правые политические силы.

В 2005 году Испания стала одной из первых стран ЕС, легализовавших однополые браки.