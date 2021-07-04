Мишель Барнье: между прошлым и будущим

Спустя полгода после завершения мандата главного переговорщика по "брекситу" от ЕС, Мишель Барнье дал обстоятельное интервью Euronews. Французский политик недавно опубликовал книгу, в которой рассказал о том, как проходили дикуссии между Брюсселем и Лондоном. Свой дневник Барнье вел в течение 1600 дней. Если ранее, случалось так, что дипломат разоблачал ложь сторонников "брексита" и жестко критиковал своих оппонентов, то теперь Барнье высказывается о них сдержанно.

Мишель Барнье, экс-переговорщик по "брекситу": "Я бы хотел сказать, что я уважаю Олли Роббинса, который был советником премьер-министра Терезы Мэй по европейским вопросам. Я высоко ценю саму Терезу Мэй, которая была смелой и стойкой. Здесь я предпочел бы остановиться. Ограничимся этим".

Последствия "брексита" только начинают проявляться: появляются разногласия (в частности, по вопросу рыболовства). Экс-комиссар призывает европейцев сохранять бдительность: для Лондона велик соблазн потворствовать фискальному, социальному или экологическому демпингу, с целью восстановить конкурентное преимущество перед континентальной частью Европы.

Говоря о рисках невыполнения Лондоном соглашения по "брекситу", Барнье отметил: "Я уверен, что эта великая страна будет соблюдать взятые на себя обязательства, даже если и есть подобные мысли, что мне трудно понять. Потому что, если смотреть в будущее, самое важное для британцев - сохранить со своим огромным соседом (ЕС) рынок в 450 миллионов потребителей. Если они ставят под вопрос выполнение своих обязательств, это серьезно подорвет доверие, которое так необходимо".

В апреле будущего года во Франции должны состояться очередные президентские выборы. Барнье не намерен оставаться в стороне от общественных дебатов и предстоящей кампании, однако крайне осторожно говорит о себе, как о потенциальном кандидате. Интервью Мишеля Барнье будет транслироваться в понедельник вечером на Euronews.