Выставка "You and AI": алгоритмы повседневности

Искусственный интеллект - это не что-то из области фантастики и даже не отдалённое будущее, а реальность сегодняшнего дня. Показать возможности его применения и степень влияния на нашу жизнь призван проект "You and AI", реализуемый фондом имени Александра Онассиса.

Масштабная экспозиция развёрнута на Марсовом поле в Афинах.

Авторы попытались ответить на вопросы: что мы думаем об искусственном интеллекте, и какими он видит нас? Какую роль технологии ИИ играют в политических процессах, в развитии общества.

Ирини Мирена Пападимитриу, куратор выставки: "Алгоритмы - это довольно абстрактный термин, и даже совершенно невидимый нами. Но, на самом деле, мы используем их в повседневной жизни. Цель этого проекта - не в том, чтобы представить утопические или антиутопические идеи, связанные с системами алгоритмов и искусственным интеллектом, а помочь понять, как они влияют на жизнь человека и общества".

Технологии распознавания лиц, автоисправление текста, рекомендации в интернете... - всё это искусственный интеллект. В отличие от других типов программирования, когда машин действует по нашей инструкции, он сам находит решения, порой совсем неожиданные.

Не случайно критики все больше говорят об "алгоритмической предвзятости" и даже "алгоритмической дискриминации".

Афродита Панайотаку, директор отдела культуры, Фонд им. Александра Онассиса: "Выставка наглядно демонстрирует то, как мы позволили алгоритмам взять под контроль нашу жизнь. Где-то иногда, а где-то, к сожалению, часто они решают за нас. Они проникли во многие сферы, поставили серьёзные вопросы перед нашей демократией. С другой стороны, они фиксируют красоту Вселенной. И мы можем сделать их инструментом для установления демократии и вернуть с их помощью свободу".

Огромные светодиодные экраны, проекции, 3D-скульптуры . Это одна из самых технически сложных выставок, организованных в Греции.

Она доступна публике до 18 июля.