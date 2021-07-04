Исторические матчи на Евро-2020: Англия и Дания вышли в полуфинал

На чемпионате Европы по футболу завершились все четвертьфинальные поединки.

Сборная Англии разгромила украинцев со счетом 4:0. Англичане вышли в полуфинал европейского чемпионата впервые за 25 лет, а также стали первой командой, забившей три мяча головой в одном матче Евро.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал фантастической игру своих подопечных.

"Это шанс войти в историю, мы никогда не были в финале чемпионата Европы. Это не такое уж большое давление для этой команды, это ещё одна задача, для решения которой у них появилась возможность. И в данный момент они выдерживают все испытания", — сказал он Гарет Саутгейт.

Сборная Дании оказалась в полуфинале спустя 29 лет. Датчане одержали победу над командой Чехии со счетом 2:1.

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд назвал выход в полуфинал грандиозным событием для команды, которая, по его словам, фантастически боролась, несмотря на почти разряженные батареи.

"Интенсивная игра — это наш стиль, мы хотим идти вперед, а также быстро и агрессивно обороняться. Мы также используем много игроков, мы их меняем, используем пять замен в наших матчах, чтобы держать напряжение. Думаю, что сегодня нам такой интенсивности не хватило", — отметил Каспер Хьюлманд.

6 июля в Лондоне пройдет полуфинальная встреча между командами Италии и Испании, а днем позже в британской столице англичане встретятся с датчанами. Финал чемпионата Европы состоится 11 июля, также в Лондоне.