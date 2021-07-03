Сорогойен: мастер триллера

Несколько фильмов, снятых в течение десятилетия, сделали Родриго Сорогойена одним из знаковых режиссёров Европы. Уроженец Мадрида, который в этом году отметит свой 40-летний юбилей снял такой политический триллер, как "Королевство", а недавно и сериал "Бунт"- триллер полицейский.

Сорогойен приехал в Лион на Международный фестиваль криминальной фантастики в печати и на экране Quais du polar и рассказал Евроньюс о своём видении современного европейского кино:

"Есть вещи, которые нас объединяют, а есть и различия, и это нормально. Я не думаю, что нужно тут воевать или как-то противостоять Соединённым Штатам. Но это правда, что есть разные способы понимания сути кино, да и самой жизни".

Стиль Сорогойена теперь хорошо узнаваем, с чётко выписанными сюжетами, персонажами, которые действуют зачастую в экстремальных ситуациях и захватывающей дух режиссурой. Его фильмы "Прости нас, Господи" и "Королевство" с выдающимся испанским актером Антонио де ла Торре считаются новым словом в жанре политического триллера.

А недавно выпущенный сериал "Бунт" - история о женщине-полицейском, которая расследует акты насилия, совершённые стражами порядка.

Но Сорогойен не хочет замыкаться в жанре триллера, а планирует расширить границы своего творчества:

_"Я хотел бы сменить жанр, я хотел бы снимать все виды фильмов, включая даже комедии и научную фантастику! Но это правда, что пока мы сняли " Королевство", политический триллер, и "Прости нас, Господи", который, как я думаю, просто классический триллер, и "Мать", который, хоть и не триллер но начинается примерно так же, с загадки". _

"Мать", последняя полнометражная картина Сорогойена, получила множество наград, в том числе и на фетивале в Венеции, где лучшей исполнительницей женской роли была признана актриса Марта Ньето. Она сыграла в фильме испанку Елену, которая живёт во Франции после того, как пропал без вести её 6-летний сын. Последний раз он сказал матери по телефону, что заблудился на пляже и не может найти отца. С тех пор прошло 10 лет. Елена управляет рестораном на этом пляже и встречает подростка, похожего на сына....