Лукашенко рассказал о "спящих" террористических ячейках и "дне икс"

Охрана государственной границы Белоруссии с Украиной, как сообщается, идет в усиленном варианте. Накануне белорусский лидер Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Из этой страны, как утверждает Лукашенко, поступает большое количества оружия. В Киеве данные обвинения назвали абсурдными. Ранее Лукашенко заявил о раскрытии "спящих" террористических ячеек, которые готовят свержение действующего политического строя.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь: "...насильственная смена власти в "день икс"... Они сами пока не знают, что это за "день икс", к нему надо подвести наш народ, как они считают, наше государство. Координаторы - Литва, Польша, США, Украина и ФРГ".

Лукашенко объявил о завершении антитеррористической операции и пообещал, что по ее итогам предъявит претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель. "Лукашенко ищет предлог для разгона дипломатов. Это безумие", - написал в Twitter советник экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Страны Запада усилили давление на белорусские власти после ареста журналиста Романа Протасевича. В ответ на санкции ЕС Республика Беларусь приостановила участие в программе "Восточное партнерство".