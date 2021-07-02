Лесные пожары и аномальная жара по обе стороны Атлантики

Лесные пожары бушуют на западе Канады; особенно серьёзная ситуации сложилась в провинции Британская Колумбия. Аномальная жара в этом регионе не спадает: огонь практически полностью уничтожил небольшую деревню Литтон, где на днях был зафиксирован абсолютный температурный рекорд в истории Канады: 49,6 градуса по Цельсию.

В тушении пожаров участвуют десятки пожарных и вертолёты. Население призвали эвакуироваться. В некоторых районах жара начала спадать, но в ряде мест продержится до конца недели.

"Такое может сейчас случиться повсюду в мире. У нас в Западной Европе была очень сильная жара, побившая рекорды даже в 2019 году. А то, что сейчас происходит в Канаде и в США, может происходить повсюду. Так было и в России, в Сибири", - говорит Роберт Вотар, старший научный сотрудник Института Пьера-Симона Лапласа во Франции.

Рекордная жара на фоне вспышки коронавируса установилась во многих регионах России. По данным метеорологических служб, в Москве столбики термометров к концу июня достигли 34,8 градуса по Цельсию - это самая высокая температура за 120 лет. Столичные власти сообщили, что в четверг были зафиксированы 8600 новых случаях заражения коронавирусом. 92 заболевших скончались - это тоже рекордный суточный показатель. По данным специалистов, причиной около 90% случаев заражений стал индийский штамм коронавируса Дельта.