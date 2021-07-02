Sea-Watch: ливийская береговая охрана обстреляла лодку с мигрантами

В Средиземном море ливийская береговая охрана обстреляла судно с мигрантами, которые направлялись в Европу. Об этом заявила немецкая некоммерческая организации Sea-Watch. Ее представители сняли инцидент на видео во время инспекционного полета. На кадрах видно, как в сторону лодки с нелегалами стреляли как минимум дважды. Пули в плавсредство не попали. Сообщается так же, что судно береговой охраны совершало опасные маневры и чуть было не перевернуло лодку.

Феликс Вейс, представитель Sea-Watch: "Это становится все более опасным. Когда люди пересекают мальтийскую зону поиска и спасения, они находятся на воде по меньшей мере 1,5-2 дня. Они истощены, обезвожены. Поэтому вот такие маневры береговой охраны, за которыми мы наблюдали, могут легко убить человека. Мы поражаемся, как никто не погиб".

Наблюдатели Sea-Watch призвали ливийцев по рации прекратить стрельбу. Береговая охрана ответила, что просто пытается спасти мигрантов. Как выяснилось позже, лодка в которой находились около 20 нелегалов, добралась до берегов итальянского острова Лампедуза.