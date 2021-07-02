Почему Ирландия не поддержала налоговую реформу?

Достигнутое в четверг международное соглашение о введении минимальной ставки корпоративного налога в размере 15% не подписали 3 страны-члена Евросоюза. Это Ирландия, Венгрия и Эстония. Брюссель надеется, что они передумают в результате технических переговоров, которые должны завершиться до октября. Тогда же будут утверждены детали.

Позиция Дублина объясняется тем, что он предоставляет налоговые льготы таким крупнейшем мировым фирмам, как Amazon, Apple и Facebook, и хочет иметь у себя их представительства и штаб-квартиры.

«Я ожидаю, что ирландское правительство демонстративно отступит и конечном итоге подпишет эту сделку, - сказал эксперт Германского фонда Маршалла (США) Якоб Киркегор. - Ирландия может предложить, помимо скидок, много других вещей компаниям, если они останутся или продолжат находиться работать в Ирландии »

Реформу международной налоговой системы одобрили 130 стран, на которые приходится 90% мировой экономики. Среди них Россия, США, Китай, Индия. Все они входят в Организацию экономического сотрудничества и развития. Один из её руководителей считает, что введение 15-процентного налога на деятельность и прибыль транснациональных корпораций заставит их отдавать государствам справедливую часть своего дохода:

«Нам не нужно, чтобы налоговые убежища или юрисдикции с низкими налогами участвовали в сделке, - сказал Паскаль Сен-Аман. - Налогооблагающие страны будут брать разницу между тем, что компании фактически заплатили и 15 процентами их прибыли. Так что это очень надежная схема. И нет риска создания новых налоговых убежищ, скорее наоборот ».

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони назвал соглашение историческим шагом, который, как он уверен, получит поддержку на встрече «Большой двадцатки" в Венеции в следующие выходные.