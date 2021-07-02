Штамм "Дельта" сжимает в тиски европейский континент

В Португалии с сегодняшнего дня в 45 муниципалитетах, включая Лиссабон и Порту, вводится комендантский час. Выходить из дома без веской причины запрещается с 23-х часов вечера до 5-ти утра. В настоящее время 19 городов страны относятся к категории наивысшего риска заражения коронавирусной инфекцией.

Мариана Виейра да Силва, государственный министр Португалии: "Все мероприятия и собрания должны заканчиваться в половине одиннадцатого вечера. В тренажерных залах запрещаются групповые сеансы и виды спорта, при занятии которыми есть высокий риск заражения короновирусом. Что касается свадеб и крестин: в арендованных для торжеств залах должны присутствовать не более 25% гостей от общей вместимости помещения. Рестораны и кафе в будние дни будут закрываться в 22:30. В выходные - 15:30. За столиком могут сидеть не более четырех человек внутри кафе. И не более шести на террасе".

Сдержать "Дельту" пытается и Чехия. Санитарные власти обязали непривитых, или не полностью вакцинированных граждан, по возвращении из-за границы сдавать тест на коронавирус.

Адам Войтек, глава минздрава Чехии: "Руководители предприятий и организаций не должны допускать к работе лиц, возвращающихся из зарубежных поездок без отрицательного анализа на коронавирус. В так называемых "зеленых" и "оранжевых" по уровню заболеваемости ковидом странах, есть возможность пройти тест в течение 5 дней. До этого времени работник должен носить защитную маску не ниже класса FFP2".

В России за сутки число летальных исходов от COVID-19 возросло на 679. Это максимальное значение с начала пандемии. За то же время инфекция была выявлена у более чем 23 тысяч человек. Больше всего зараженных корнавирусом в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.