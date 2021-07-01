Тяга к дальним странствиям летней ночью в Вене

Тяга к дальним странствиям — под таким девизом прошёл в этом году Концерт в летнюю ночь, ежегодный праздник у дворца Шёнбрунн в Вене.

«Мы решили, что, так как возможность путешествовать и узнавать другие страны уже более года остаётся очень ограниченной, мы напомним людям о красоте дальних стран с помощью музыки, — рассказывает дирижёр Дэниел Хардинг. — Мы подготовили программу, состоящую из музыки композиторов со всей Европы, из США и России. А под конец мы покидаем нашу планету и, благодаря Густаву Холсту, отправляемся на Юпитер, который дарит нам настоящий праздник».

Русская музыка была представлена в программе «Рапсодией на тему Паганини» Рахманинова. Солировал пианист из Германии, и при этом уроженец Нижнего Новгорода, Игорь Левит:

«Хотя здесь и там в «Рапсодии» встречаются юмористические фрагменты, общее настроение у неё довольно мрачное... Все знают знаменитую 18-ю вариацию, наполненную любовью, смелостью и эмоциями. Всё произведение в целом остроумно, но не в смысле юмора. Оно скорее мрачно. Но главное это то, что его страшно интересно играть».

Уникальное звучание Венского филармонического оркестра создаётся сочетанием невероятно талантливых музыкантов с необычными инструментами и традициями, заложенными светилами прошлого.

«Если бы вы играли в нашем оркестре в 1875 г., вы бы исполняли «Аиду» вместе с Джузеппе Верди, а «Сумерки богов» — с Рихардом Вагнером, — напоминает председатель Венской филармонии Даниель Фрошауер. — Мы первыми исполняли симфонии Брамса и Малера. Густав Малер возглавлял Венскую придворную оперу. Все эти имена наложили свой отпечаток на наше звучание. Оно остаётся в нашей коллективной памяти и передаётся из поколения в поколение».

«Этим оркестром также опасно управлять как спортивной машиной, — считает Дэниел Хардинг. — Потому что он моментально реагирует на любое ваше движение. И если дирижёр найдёт правильный подход к нему и, так сказать, закружится с ним в танце, оркестр подарит вам целый мир. А если не найдет, то он превратится в опасного зверя».

Концерт закончился вальсом Штрауса, символизируя возвращение домой в Вену после долгого странствия. Такой финал совпал с нынешним настроением Игоря Левита:

«Прошедший год никого не пощадил... Поэтому я мечтаю вернуться домой, к людям, которых я по-настоящему люблю».