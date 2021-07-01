Путин обещает пока не прекращать поддержку Лукашенко

Владимир Путин подтвердил намерение поддерживать Александра Лукашенко в условиях нарастающего международного давления. Это было одной из главных тем выступлений лидеров двух стран на российско-белорусском Форуме регионов.

Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию. Владимир Путин президент России

Сообщается, что в ходе мероприятия заключены десятки новых соглашений — почти половина из них призвана развивать механизмы сближения субьектов союзных государств. Александр Лукашенко особо подчеркивал важность двустороннего сотрудничества, в том числе на межрегиональном уровне:

«Мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств, мы используем ‒ как это сделала Российская Федерация, когда против неё ввели санкции, ‒ мы используем этот момент для того, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми с точки зрения не только экономики».

Неделю назад ЕС ввёл новые санкции против Лукашенко — они затронули производителей табачных изделий, а также поставщики калия и нефтепродуктов. Поводом для этого стали инцидент с посадкой рейса Ryanair в Минске, задержание бывшего главного редактора издания Nexta Романа Протасевича и суды над оппозиционерами.