Канадский город спасается от пожара

Жителям города Литтон в Британской Колумбии пришлось покинуть свои дома из-за быстро распространяющегося лесного пожара, вызванного небывалыми жаркими температурами.
За последние несколько дней Литтон неоднократно бил рекорд самой высокой температуры, когда-либо зарегистрированной в Канаде, достигнувшей во вторник 49,6 ° C.
По данным местных СМИ, быстрому распространению пожара способствовала жаркая и сухая погода и ветер со скоростью до 71 километра в час.
По данным канадских официальных лиц, за последние пять дней и во время беспрецедентной аномальной жары в стране было зарегистрировано больше 485 смертельных случаев, что на 195 % больше, чем в предыдущие годы.
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