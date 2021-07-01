Вьенский джазовый фестиваль: памяти великих

Jazz à Vienne - одно из важнейших музыкальных событий в Европе. Фестиваль, который в этом году празднует 40-летний юбилей.

А ещё - ровно 30 лет назад на этой сцене во французском городе Вьене, что на берегу Роны, выступал сам Майлз Дэвис за несколько месяцев до своей кончины. Сохранились архивные записи последнего концерта, который легендарный трубач отыграл со своим бэндом 1 июля 1991 года.

Жан-Поль Бутелье, соучредитель фестиваля:

"Интересно то, что это последняя запись с его коллективом. В то время он давал и другие концерты - в Монтрё, например, в Париже. Но это было в иных условиях - с другими музыкантами. К тому же, он представил свои интерпретации песен, написанных Принсом. Майлз планировал записать их в студии, но, к сожалению, ему не хватило времени. Потому это видео так ценно. И мы можем переработать звук и перевыпустить записи. Это нечто совершенно уникальное".

Послушать их можно на специально организованных для публики сеансах в садах, разбитых на территории античного театра. К слову, программа Джазового фестиваля Вьена весьма насыщенная.

Бенжамен Танги, директор фестиваля:

"В этом году мы обратились к истории фестиваля, к именам великих, которые имеют к нему отношение, к истории джаза в целом. При этом не забывая о новом поколении, смешении жанров, современных проектах. И, конечно, мы отдаём дань памяти и уважения Мишелю Петруччиани".

Музыкант страдал тяжёлым генетическим заболеванием. Но обладал невероятным талантом. Мишеля Петруччиани считают одним из лучших французских джазовых пианистов всех времён.

Тони Петруччиани, гитарист, отец Мишеля Петруччиани:"Приятно то, что так много хороших музыкантов будут исполнять вариации Мишеля. Ему очень нравилось играть во Вьене, потому что здесь прекрасная сцена, с замечательным видом. Настоящий спектакль! А ещё холм, как рикошет для звука. Здесь очень красиво".

Около тысячи музыкантов, сотни концертов, большинство из них бесплатные, по всему городу. Jazz à Vienne продлится до 10 июля. Эстафету от него примет также обязательный к посещению меломанов Джазовый фестиваль в Монтрё.