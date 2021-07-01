В ЕС запустили ковид-паспорта

В ЕС вступили в силу так называемые ковид-паспорта. Этот не обязательный, но желательный документ призван упростить путешествия, а также упорядочить санитарный контроль на уровне стран сообщества.

Инициатором нововведения выступила Еврокомиссия, она призвала таким образом избежать многообразия въездных правил.

EU Digital COVID Certificate (EUDCC) выдаётся иммунизированным гражданам ЕС бесплатно. Он признаётся всеми 27 странами блока и имеет общую для них форму. В документе отмечен статус предъявителя: вакцинирован, имеет отрицательный тест на коронавирус или антитела после перенесенного заболевания.

Документ выдается в электронном виде, снабжен QR-кодом и цифровой подписью. Предполагается, что сертификат будет действовать в течение года. Для предъявителей этого документа, по замыслу, сокращены или отменены внутренние карантины при пресечении границ ЕС, паспорт также откроет двери на массовые предприятия, например, концерты или спортивные состязания. Правда, наблюдатели предупреждают, что на фоне активизации опасного дельта-штамма члены Евросоюза могут ужесточить санитарные нормы на местах.