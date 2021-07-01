ЕС: развитие должно быть безвредным

Брюссель требует, чтобы технологическое развитие Евросоюза было "устойчивым", то есть надёжным, но безвредным для людей и климата. С эти согласна американская кампания Apple. В интервью Euronews её вице-президент по охране окружающей среды сообщила, что Apple уровняла свои выбросы углекислого газа с их поглощением, а к 2030 году цепочки поставок ей сырья и комплектующих будут экологичести чистыми:

«Мы привержены устойчивости, климатической нейтральности и экономике замкнутого цикла, - сказала Лиза Джексон. - Мы не отступаем и не связываем это с другими темами, которые мы обсуждаем с правительствами по всей Европе».

Роботов, получивших имена Дейв и Дейзи, Apple использует для утилизации свои изделий. Они разбирают аппараты iPhone, чтобы не создавать детали заново. Ведь сырьё для них добываются в таких странах, как Демократическая Республика Конго, где условия труда не соответствуют американским и европейским стандартам.

«Этический труд и экологические нормы по всему миру - это условия для ведения бизнеса с самого начального уровня, - продолжала вице-президент. - Apple хочет пойти дальше и стать корпоративным лидером не только в правильном получении материалов, но и в их переработке и повторном использовании".

Apple получила награду как ведущая компания по сохранению климата на Австрийском всемирном саммите. Это ежегодное мероприятие с участием знаменитостей было основано голливудской звездой австрийского происхождения и бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварцнеггером.

Приехавшие на саммит климатические активисты добиваются, чтобы технологические компании - особенно в Азии — стали более прозрачными:

«Их деятельность должна регулироваться так, чтобы они раскрывали информацию о своём влиянии на окружающую среду, - сказала ещё одна американка Барбара Бюхнер. - Мы должны знать их цели и иметь полную отчетность о том, как они получают сырьё и части своих продуктов».

Нынешний венский саммит организован в рамках подготовки к глобальной встрече глав государств и правительста, которая состоится в Глазго в конце октября. На ней будет председательствовать член парламента Великобритании Алок Шарма.

«Достигнут прогресс, - сказал он. - Сейчас 70% мировой экономики движется к климатической нейтральности. Все страны "Большой семёрки" выступили с амбициозными планами по сокращению выбросов. Нужно, чтобы это сделал и весь мир, особенно те страны G20, на которые приходится большая доля парниковых газов. Они должны взять на себя такие же обязательства ».

Президент Литвы обратился в Вене к Брюсселю с призывом не ослаблять своих климатических усилий:

«Европа наиболее прогрессивна в этом аспекте, - сказал Эгилс Левитс. - Но если мы не будем серьёзно относиться к экологическим целям, то мы потеряем наше геополитическое влияние, и это будет плохо для всех европейцев».

14 июля Евросоюз собирается представить целый ряд новых предложений о том, как сделать свою экономику ещё более зелёной. Брюссель пообещает свести влияние стран ЕС на климат к нулю к 2030 году.