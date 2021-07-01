ВОЗ: в Европе растёт число больных COVID-19

После двух с половиной месяцев передышки Европа вновь переживает рост числа заражений коронавирусом. Тревожную статистику привели в ВОЗ.

Глава Европейского регионального бюро организации призвал оценить риски проведения полуфинала и финала Евро-2020. У нескольких сотен зрителей матчей предыдущих этапов, вернувшихся из Лондона, Копенгагена и Петербурга, был выявлен новый штамм COVID-19.

Ханс Клюге, глава Европейского регионального бюро ВОЗ:

"На прошлой неделе количество заболевших выросло на 10% из-за более широкого общения, поездок, собраний и ослабления социальных ограничений. Миллионы людей не привиты. Вариант "Дельта" распространяется очень быстро и обгоняет "Альфу", что уже приводит к увеличению числа госпитализаций и смертей".

Вакцинация в Европе продвигается недостаточно быстро. Её охват в регионе, по данным ВОЗ, составляет всего 24%. При этом до сих пор не иммунизированы половина пожилых людей и 40% медработников.

Эксперты предупреждают: есть риск того, что осенью европейские страны накроет новая волна пандемии.