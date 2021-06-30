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США

Купание орегонского слона

 Ирина Шелудкова
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Слоны в Орегонском зоопарке
Слоны в Орегонском зоопарке   -   Авторское право  Кадр из видео AFP
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Орегонский зоопарк в Портленде спасает своих обитателей от экстремальной жары: слоны купаются в бассейне, для медведей подготовили огромные чаны с проточной водой, а выдры охлаждаются в емкостях со льдом.

Из-за природной аномалии температура воздуха в этом регионе США превышает обычные показатели на 10-20 градусов Цельсия.

В департаменте по климату штата Орегон заявляют, что баланс климатической системы нарушен и такие эпизоды будут происходить все чаще и с большей силой.

Метеорологи обещают, что в ближайшие дни жителям Орегона станет легче дышать, температура воздуха уже началась снижаться на побережье.