Гуманитарные задачи G20

Главы ведомств по развитию стран большой двадцатки провели встречу в итальянском городе Бриндизи. Работу этого заседания возглавили директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли, по словам которого 41 миллион человек на планете в данный момент находится на пороге голодной жизни.

Бриндизи — логистический центр ООН, являющийся и большим складом, и аэродромом, через который осуществляется гуманитарная помощь по всему региону, включая северную и центральную Африку, Ближний Восток.

"В рамках этой встречи Италия воспользовалась возможностью вновь призвать к тому, чтобы во всех кризисных сферах была гарантия полноценного и свободного гуманитарного доступа, это необходимо для выполнения логистических задач в целях обеспечения нуждающихся необходимой помощью", — заявил хозяин встречи министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Накануне главы и высокопоставленные представители МИД G20 приняли декларацию о продовольственной безопасности. В документе отмечается что политика, инвестиции и исследования в этой области должны концентрироваться на защите интересов мелких фермеров, особенно в развивающихся странах и на усилении устойчивости местных продовольственных систем к влиянию внешних потрясений.