Франция: почти полная свобода перед осенней волной

Во Франции в среду отменили почти все карантинные ограничения. Теперь гражданам можно свободно сидеть внутри ресторанов, посещать массовые культурные и спортивные мероприятия, ходить в церковь и селиться в гостиницах. Остаются разве что ночные клубы, которые должны вернуться к докоронавирусному режиму работы с 6 июля.

Прогресс вакцинации и снижение показателей позволяют французским властям отменить ограничения; но врачи и политики напоминают, что прошлым летом ситуация была такой же, и в итоге всё закончилось тяжёлой осенней волной. Этой осенью в Париже тоже ожидают уже четвёртую волну.

Габриэль Атталь, представитель французского правительства:

"Вариант "Дельта" распространяется, и очень быстро. Ещё на прошлой неделе он составлял 10% новых случаев, о чём я вам сообщал; теперь его доля удвоилась".

В Каталонии уже отмечают рост числа новых случаев. Власти региона разрешили свободную вакцинацию гражданам от 16 лет. При этом они планируют создать мобильные прививочные пункты для тех районов, где самые высокие темпы заражений или тех, где стационарных пунктов не хватает.

В Шотландии в понедельник отметили 3285 случаев за сутки — новый антирекорд. Особенно большой прирост среди молодёжи. Это связывают с проходящим Чемпионатом Европы по футболу — молодые шотландцы смотрят матчи в барах. Но многие заражаются и на свадьбах, на работе и в школе.

Футбол беспокоит также британцев и итальянцев. В субботу в Риме должен пройти четвертьфинальный матч между Англией и Украиной. В Лондоне уже призвали своих соотечественников смотреть игру дома, а не отправляться на выезд.