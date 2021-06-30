Испанец Рафаэль Бенитес возглавил "Эвертон"

Испанец Рафаэль Бенитес назначен на пост главного тренера ливерпульского футбольного клуба "Эвертон". Контракт подписан на три сезона. С 2004 по 2010 годы он тренировал соперников — клуб "Ливерпуль", с которым стал победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Англии и Суперкубка УЕФА.

Это назначение вызвало смешанную реакцию у болельщиков "Эвертона":

"Я очень разочарован. Я думаю, что Бенитес — до мозга костей принадлежит "Ливерпулю", не думаю, что он на самом деле поддерживает "Эвертон". И он работает на защиту, он верит в сухие матчи, а нам хотелось бы получить тренера, который поддержит атакующий футбол".

"Нельзя его вечно упрекать в том, что он когда-то возглавлял "Ливерпуль". Некоторые будут постоянно ему об этом напоминать, но ведь другие тоже обменивались и тренерами и игроками, для нас это впервые, посмотрим, что будет дальше".

Рафаэль Бенитес — второй в истории тренер, возглавивший обе ливерпульские команды. До него такую возможность в конце 19-го века получил Уильям Барклай.