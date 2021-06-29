Переезд на Балатон

Во время пандемии самым популярным районом на рынке недвижимости в Венгрии стало озеро Балатон. Цены здесь выросли гораздо больше, чем в Будапеште.

Ласло Балог, рыночный эксперт ingatlan.com, говорит: "Из-за пандемии все больше людей интересуются недвижимостью, в частности, в инвестиционных целях. Многие сдавали свою недвижимость в Будапеште в краткосрочную аренду, а сегодня рассматривают для этого районы вблизи озера Балатон".

Численность населения в городах Венгрии неуклонно снижается в то время как в населенных пунктах вокруг водоема появляется все больше жителей.

Но купить дом на берегу озера могут позволить себе немногие:

"Новые дома очень дорогие, цена за квадратный метр такая высокая, нужно получать очень большую зарплату, чтобы купить такой дом".

Поэтому люди рассматривают предложения в 10-20 километрах от озера. "Обычная семья не сможет купить дом на озере, но можно найти что-то в расположенных поблизости деревнях, где жизнь очень спокойная".

Межу тем бурное строительство вызывает опасения экологов.

Адам Мадьяр, Euronews: "С одной стороны автомобильная дорога, а с другой — железнодорожные пути. Но спрос на недвижимость вблизи озера такой огромный, что дома строят даже на этом маленьком участке. А на берегу озера цены такие же, как и в самых дорогих районах Будапешта".