Экс-президент ЮАР получил тюремный срок

Экс-президент ЮАР приговорен к 15 месяцам тюремного заключения за неуважение к суду. Этот срок 79-летний Джейкоб Зума получил за уклонение от дачи показаний в ходе рассмотрения дела о коррупционных схемах в государстве. Примечательно, что политик не явился и на заседание суда, где ему был вынесен приговор. Зуме дали пять дней на добровольную явку в полицию.

Сиси Хампепе, судья: "Не имеет никакого значения то, что Зума пытался оправдать свое вызывающее поведение посредством публичных заявлений, поскольку они не были произнесены и официально приняты во внимание. Поэтому Конституционный суд пришел к выводу, что Зума виновен в действиях, свидетельствующих о явном пренебрежении к суду".

Джейкоб Зума ушел в отставку в 2018 году на фоне череды коррупционных скандалов. Политик стал фигурантом нескольких дел о взяточничестве, мошенничестве, оказании преференций, а также отмывании денег при заключении международных сделок на поставки и приобретение оружия.