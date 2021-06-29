Спасти вымирающих соколов поможет "кража" яиц

Сокол балобан — одна из крупнейших хищных птиц Евразии. Из-за браконьерства и уничтожения среды обитания за несколько десятилетий популяция балобанов сократилась вдвое, а к середине века этот вид может совсем исчезнуть.

Остановить этот процесс пытаются в Центре мониторинга и реабилитации хищных птиц «Холзан» в Свердловской области, где разработали программу разведения соколов. По словам старшего научного сотрудника питомника Руслана Салимова, — это непростая задача, в которой необходимо учитывать индивидуальные особенность каждой птицы:

«В неволе размножаются обычно только птицы с низким уровнем стресса. Они находятся в неволе в закрытом помещении, рядом люди и птицы с низким уровнем стресса размножаются. Если у птицы высокий уровень стресса (достаточно, чтобы одна такая особь в паре была), — всё, птенцов мы от этой пары не получим».

С начала проекта в питомнике «Холзан» вывели около 200 соколов, которых затем выпустили в естественную среду. Эксперты центра рассказывают, что стимулируют размножение, периодически забирая яйца в инкубатор. В дикой природе в такой ситуации, — при потере птенцов, — самка может снова воспроизвести потомство, не дожидаясь следующего сезона.