Американские и европейские регуляторы пытаются ограничить Facebok

Суд в Вашингтоне отказался рассматривать антимонопольный иск Федеральной комиссии по торговле и властей более чем 40 штатов против компании Facebook. Корпорацию обвинили в нечестной конкуренции.

Эксперты уверены, что американский регулятор воспользуется опытом Еврокомиссии. "В ЕС регуляторы настаивают на принятии двух законов: о цифровых услугах и цифровых рынках. Эти важные инициативы направлены на ограничение власти технологических гигантов, на разработку действительно радикальных мер, которые могут даже развалить эти компании. Из-за того, что американские судьи наделены большими полномочиями, регуляторы в США, также как и в ЕС, будут наставать на принятии таких законов, чтобы ситуация не зависела от судей и отдельных исков", — говорит корреспондент газеты Financial Times Хавьер Эспиноза.

Еврокомиссия с начала июня проводит антимонопольное расследование в отношении Facebook, чтобы оценить, нарушила ли компания правила конкуренции ЕС.

Между тем на фоне решения американского суда рыночная капитализация корпорации в ходе торгов на Нью-йоркской бирже превысила триллион долларов.