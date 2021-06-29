Оптимизм на Брюссельском экономическом форуме

В обстановке оптимизма относительно скорой победы над коронавирусом во вторник открылся Брюссельский экономический форум. В столице Бельгии, где находятся главные учреждения Евросоюза, собрались политики, представители деловых кругов и гражданского общества. Они пытаются определить ключевые проблемы общего хозяйства в период, когда оно постепенно освобождается от разрушительного воздействия пандемии. В ежегодном мероприятии, которое проводит Европейская комиссия, впервые приняла участие канцлер Германии Ангела Меркель.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала возвращение к нормальной жизни за полтора года:

«Через 18 месяцев все 27 стран-членов ЕС вернутся на верный путь, оправившись от кризиса. Всего несколько месяцев назад этого никто не ожидал».

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард надеется, что за время ограничительных мер в экономике накапливались силы, которые обеспечут её стремительный подъём:

«Европа давно хотела перейти к более устойчивой производительной экономике, и теперь у нас есть реальная возможность сделать это. Если мы правильно используем преимущества данного момента, то выход из пандемии может ускорить рост производительности труда примерно на 1% в год к 2024 году. Это более чем вдвое превышает показатель, достигнутый после Великого финансового кризиса".

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони верит в процветание следущего поколения европейцев:

«Нам нужен более высокий рост для длительного и устойчивого развития. Для этого нам нужно выйти из ситуации, в которой Европа долгое время находились с низким уровнем роста и без достаточной приверженности "зелёному" переходу. Эти две основные цели стали возможны благодаря нашему новому инструменту, Фонду восстановления и устойчивости, для ЕС следующего поколения".

Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис считает всё более важным взаимодействие с глобальными парнтёрами:

«Международная торговля поддерживает одно из шести рабочих мест в Евросоюзе. В следующем десятилетии 85-90% мирового роста будет происходить вне наших границ, поэтому для ЕС очень важно оставаться подключённым к с этим внешним источникам роста".

Участники Брюссельского экономического форма называют главной задачей Евросоюза сейчас все-таки контроль за распространением коронавируса.