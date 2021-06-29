Евросоюз стал реже предоставлять убежище

В первый год пандемии коронавируса резко сократилось число лиц, пытающися спастись в Евросоюзе от конфликтов, преследований и бедности. Согласно опубликованному во вторник докладу Европейского агентства по вопросам предоставления убежища, в 2020 году было подано 485 тыс заявлений на него - наименьшее количество за почти десятилетие. Это объясняется в докладе в основном ограничениями на международные поездки и каратнинными мерами, в то время как людей, нуждающихся защите, меньше не стало. По-прежнему больше всего они бегут из пяти стран – это Сирия, Афганистан, Венесуэла, Колумбия и Ирак.

Не изменилась и пятёрка стран, где больше всего мигрантов принимают. Впереди Германия, которая обрабатывает четверть всех прошений об убежище в Европе.

Вся процедура стала более сложной и дорогой из-за мер против распространения Covid-19.

Исполнительный директор Агентства агентства по вопросам предоставления убежища довольна тем, как её коллеги приспособились к условиям пандемии:

«Во многих странах-членах быстро разработали новые методы регистрации, новые подходы к собеседованию о предоставлении убежищапо удалённой связи, стали применять новые информационные и цифровые инструменты, - сказала Нина Грегори. - Это было довольно неожиданным для всех нас».

Впервые с 2017 года было принято больше решений в первой инстанции по поводу предоставления убежища, чем было подано заявлений на него. В результате срок ожидания такого решения для почти миллиона человек сократился на пятую часть.

В 42% случаев просителю предоставили ту или иную форму защиты, 58% прошений были отклонены.

В докладе подверглись критике за недостаточную эффективность некоторые центры приёма беженцев. Другие были похвалены за то, что использовали относительное затишье для улучшения инфраструктуры.

Само Европейское агентства по вопросам предоставления убежища только что получило от Брюсселя дополнительные полномочия и продление мандата.